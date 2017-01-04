Sinop'ta Zehirlenen 10 Balıkçı, Hastaneye Kaldırıldı

Sinop açıklarında avlanan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, aniden rahatsızlanarak limana sığındı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan balııkçıların yedikleri bir yemekten zehirlendikleri ifade edildi.



Trabzon'dan avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, Sİnop açıklarında aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti ile Sİnop Lİmanı'na sığınan balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Abdullah Baba (55), Halil Ocak (38), Halis Çoban (53), Ahmet Ocak (35), Cemal Özdemir (52), Halit Çoban (49), Tahsin Çağlı (46), Selahattin Güneş (45), Muhammet Kulaç (46) ve Mustafa Özdemir (30) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.