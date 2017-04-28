Sinop'ta Yöresel Ürünler Festivali Başladı

Sinop'ta, 40 ilden gelen yöresel lezzetleri bir arada buluşturan "Yöresel Ürünler Festivali"nin açılışı yapıldı. Festivalin açılış kurdelesini Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül kesti.



Kurdele kesimi sonrasında açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "27 Nisan-07Mayıs tarihleri arasında 10 günlük sürede devam edecek olan Yöresel Ürünler Festivali Sinoplulara değişik lezzetleri sunacak. Bizler Sinop'un bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasından son derece mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde bu festivallerin devamı gelir" dedi.



Peynirden, baharat çeşitlerine, sucuktan, pastırmaya, çörek otu yağından, künefesine kadar çeşitli ürünlerin satışını yapan festival tadımlık ürünleri ile de dikkat çekiyor.



Türkiye'nin bir çok yöresinden ürünlerin yer aldığı festival Sinop Aşıklar Caddesi'nde 27 Nisan-07 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. - SİNOP