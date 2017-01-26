Sinop'ta Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Sinop'ta bugün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücüler başta olmak üzere Sinop halkına zor anlar yaşattı.



Sinop'ta aniden bastıran kar yağışı sebebiyle Dıranas mevkisinde kazalar meydana gelirken bazı tır sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yolun sağ tarafına tırları park eden sürücüler lastiklerine zincir taktıktan sonra yollarına devam edebildiler. Kar küreme araçları aralıksız olarak yollarda kar temizleme çalışması yaptı.



Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Sinop bölgesi kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışların Pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Meteorolojiden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Kar yağışının özellikle Kastamonu, Sinop kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer yoğun olması beklenmektedir. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle, hava sıcaklıkları düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin edilmektedir."



Ayrıca zincirsiz yola çıkan sürücüler de kar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Araçlarını yol kenarlarına park eden bazı sürücüler araçlarına zincir taktıktan sonra yollarına devam ediyor. - SİNOP