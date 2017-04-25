Sinop'ta Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı
Sinop'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Sinop'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Sinop Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince İskele Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlara ceviz, ıhlamur, gül ve kestane fidanı dağıtıldı.
Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek, "23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde dağıtmayı planladığımız fidanları, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremedik. .Havaların düzelmesiyle 5 bin fidanımızı vatandaşlarımıza dağıttık." ifadesini kullandı.
Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.