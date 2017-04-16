Sinop'ta Vatandaşlar Sandık Başına Gitti

SİNOP'ta 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için vatandaşlar, 742 sandıkta oy kullanmaya başladı.



Sinop'ta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Kayıtlı 155 bin 178 seçmenin bulunduğu Sinop'ta ilk dakikalardan itibaren seçmen oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.



- Sinop