Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.



Operasyonda, şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 65 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak R.T, E.K, T.G, H.G, B.Ö, C.D, B.U, V.S, N.T. ve B.T. gözaltına alındı.



Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.