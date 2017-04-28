Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde almak ve kullanmak' suçundan 11 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde yürütülen çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7 parça halinde 65,6 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Soruşturma devam ediyor. - SİNOP