Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sinop'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, yetiştiren ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile suç aleti ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, yetiştiren ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 2,3 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 78 kök ekilmiş halde Hint kenevir bitkisi, 380 gram Hint keneviri tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet tabanca fişeği, 56 adet av tüfeği fişeği 2 adet sahte plaka, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Ayrıca organizasyon içerisinde bulunan şahıslara yönelik olarak İl jandarma Komutanlığı görevlileri ile müştereken eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon neticesinde toplam 3 şahıs yakalandı. Şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 kök ekili halde Hint keneviri bitkisi, 22 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfek fişeği, 1160 gram Hint keneviri tohumu elde edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. - SİNOP