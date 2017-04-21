Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Şükrü Aslan(37)'ın kullandığı 57 KB 199 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole takla attı. Su kanalında ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile Ülkü Nur Aslan(8) ve Hilal Aslan(9) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP