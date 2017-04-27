Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Boyabat-Sinop yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop istikametine gitmekte olan Davut Gülmez'in(45) kullandığı 05 ED 404 plakalı kamyon virajı alamayarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayarak direksiyon hakimiyetine kaybederek yola yattı. Yola paralel olarak yatan kamyon trafiği ulaşıma kapattı.



Olay yerine geline 112 sağlık ekipleri yaralanan Davut Gülmez'e müdahale etti. Durumu ağır olduğu öğrenilen Gülmez'e hayata tutunması için uzun süre kalp masajı yapıldı. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralı olan Davut Gülmez'in Ordu-Fatsa doğumlu olduğu öğrenildi. - SİNOP