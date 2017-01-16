Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Sinop Dibekli köyü mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine gitmekte olan Cahit Öztürk yönetimindeki 57 ED 892 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Cahit Öztürk, 112 Acil ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP