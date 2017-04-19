Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 18.00 sıralarında İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Okan A. yönetimindeki 57 AJ 996 plakalı otomobil, yaya 31 yaşındaki Bekir Baş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bekir Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.



Bekir Baş'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP