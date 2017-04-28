Sinop'ta Topraksız Çilek Üretiminde Yüzde 100 Başarı

Sinop'ta, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında yürütülen "Topraksız Çilek Yetiştiriciliği Projesi"nde yüzde 100 başarı sağlandı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Tam, Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve Proje Sorumlusu Necat Demirbaş ve Örnek Çiftçi Ümit Çekirdek'in serasında topraksız çilek projesi tanıtıldı. Sinop'ta ekonomik anlamda çilek üretimi olmayıp ilk defa 2016 yılında Topraksız Çilek Yetiştiriciliği Projesi yapıldı. Bu proje kapsamında Sinop Mertoğlu köyünde Ümit Çekirdek için 100 metrekarelik sera topraksız çilek üretimi yaptırıldı.



Örnek çiftçi Ümit Çekirdek yaptığı açıklamada, "Bu çileklere çok talep var. Ben bu ürünü yetiştirmekten çok mutluyum. İlk önce internetten gördüm. Daha sonra bu kafama yattı. Sonra bunu yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye düşünürken sağ olsunlar aklımdaki düşüncelerimi Nejat abiye aktardım. Biz bunu yapabilir miyiz dediğimde Ümit bir bakalım ne yapabiliriz, ne görebilir sonra zaman içerisinde demirlerini temin ettik. Toprağını, demirlerini, oluğunu yaptık. Bunun Sinop tarımına bir alternatif olacağını düşünüyoruz. Getirisi güzel, bakımı iyi, işçiliği sıfır noktada diyebiliriz. Bu bizim için başarıydı. Bu çilek yetiştirme işini eşimle beraber yapıyoruz. Bu işin dalından birisi de odur. Benim olmadığım zaman eşim ilgileniyor. Eksikler olduğu zaman bana o hatırlatıyor" dedi.



Topraksız tarımda verim yüksek



Örnek çiftçi Ümit Çekirdek'e destek veren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mühendisi Necat Demirbaş ise yaptığı açıklamada, "Halk arasında yediveren çeşididir, esas ismi albiondur. İlk hasadımızı 2 hafta önce gerçekleştirdik. Şu ana kadar hiçbir ilaç kullanma gereği duymadık. Tamamen biyolojik ve mekanik yönden mücadele yapıyoruz. Bundan sonra da kullanması düşünmüyoruz. Amacımız bunu yaygınlaştırmak. Bunun örnek olmasını istiyoruz. Proje amacına ulaşmış vaziyettedir. Burada 2 şekilde yaptık. Raf sistemi topraksız tarım, diğer tarafta topraklı yerde aynı fideleri aynı zamanda diktik. Verim farkı gözle görülür bir şekilde ortadadır. 240 metrekarelik seranın altına 2 bin fide dikebilirken, topraksız tarımda 6 bin fide dikebiliyoruz. Topraklıyla 6-8 ton ürün alırken, topraksız tarımda 25-30 ton bir ürün alabiliyoruz" diye konuştu.



Toplam bütçesi yaklaşık 7 bin 500 TL'ye mal olan bu proje ile Sinop'ta ekonomik anlamda çilek yetiştiriciliği için ilk adım atılarak çiftçilere yeni bir gelir kapısı sağlandı. Klasik çilek yetiştiriciliğinde dekara yaklaşık 8-10 ton ürün alınırken, bu projeye verim yaklaşık 20-25 ton civarı olması bekleniyor. - SİNOP