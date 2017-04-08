Sinop'ta, Romanlar ve Müzisyenler Derneği kuruldu.



Meydankapı Mahallesindeki açılışta konuşan, Vali Hasan İpek, Roman vatandaşların Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.



Sinop'taki güzel birlikteliğin yıllar boyunca devam etmesi dileğinde bulunan İpek, "Biz Roman vatandaşlarımızı kardeşimiz olarak görmekten her zaman gurur duyduk ve duymaya da devam edeceğiz. Derneğin herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Belediye Başkanı Baki Ergül ise, derneğin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.



Açılışa Vali Hasan İpek, AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.