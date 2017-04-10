Sinop'ta Polis Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Sinop'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, resmi kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Türk Polis Teşkilatı 172 yıllık onurlu tarihi içinde vatanın birlik ve bölünmez bütünlüğünü, halkının huzur ve güvenini, devletin bekasını kanı ve canı pahasına korumuş, bu uğurda sayısız şehit vermiş, gazi olmuştur. Bundan sonra da bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimi esnasında milletimizin her kesiminden ve teşkilatımızdan verilen şehitler ve gaziler sayesinde demokrasimize, halkın iradesine sahip çıkarak içteki ve dıştaki hainlere ülkemiz üzerinde emelleri olanlara ve tüm dünyaya karşı ibretlik bir destan yazılmıştır. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da teşkilatımız Atatürk ilke ve İnkılaplarına demokratik, laik düzene hukukun üstünlüğüne inanarak objektif bir şekilde yasalara sadık kalarak, suç ve suçlularla mücadele etmeye halkın huzur, güven ve asayişini temin etmeye, halkından aldığı destek ve güç ile devam edecektir" dedi. - SİNOP