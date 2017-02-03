Sinop'ta Park Halindeki 4 Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

SİNOP'ta Ekrem Okan Kaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 4 araca çarparak yan yattı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.



Kaza Sinop'un Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem Okan Kaya yönetimindeki 34 RZ 3024 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrularak yol kenarındaki park halinde bulunan 4 araca çarpan otomobil takla atarak yan yattı.



Yaralanan sürücü Ekrem Okan Kaya, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Sinop