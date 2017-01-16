SİNOP'ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün Sinop merkeze bağlı Dibekli Köyü mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne giden Cahit Öztürk yönetimindeki 57 ED 892 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Cahit Öztürk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sinop
Sinop'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı
SİNOP'ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
SİNOP'ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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