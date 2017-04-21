Sinop'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.
SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Sinop'un Boyabat İlçesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Şükrü Aslan yönetimindeki 57 KB 199 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Aslan ile yanındaki 34 yaşındaki Hasan 8 yaşındaki Ülkü Nur ve 9 yaşındaki Hilal Aslan yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Sinop