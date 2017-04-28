Sinop'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü
Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kent merkezinden Erfelek ilçesine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 JMM 39 plakalı otomobil, Çelen köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Otomobilde bulunan Ünal Türkoğlu (35) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.