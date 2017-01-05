Sinop'ta okul sporları faaliyetleri kapsamında genç erkekler il birinciliği yüzme yarışması gerçekleştirildi.



Sinop Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışmalara 7 okuldan 60 sporcu katıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, programda yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, "Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek tüm sporcu ve takımlara başarılar diliyorum." dedi.