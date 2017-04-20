Sinop'ta Off-Road Yarışları Hazırlığı

Sinop Off-Road Kulübü (SİNOFF) tarafından düzenlenecek olan 2017 Türkiye Off-Road Şampiyonası 1. Ayak Yarışı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.



SİNOFF başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yarış direktörü Bülent Cevdet Durdu, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'yı ziyaret etti.



Daha sonra Tayyareci Nuri Bey Parkı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Çakıcı, 29-30 Nisan tarihlerinde Boyabat'ta yapılacak yarışları heyecanla beklediklerini söyledi.



Organizasyon süresinde yaklaşık 700 kişilik bir grubu ilçelerinde ağırlayacaklarını ifade eden Çakıcı, "Boyabat artık yerinde duran bir şehir değil, emin adımlarla Türkiye ve dünyanın tanıyacağı bir turizm ilçesi haline gelecektir. Biz, tarihi ve kültürel zenginliklerimizin yanı sıra sanayimiz ve ürettiğimiz değerli ürünlerle Türkiye'de bilinen bir ilçe olmak istiyoruz. Bu güzel organizasyonun ilçemizde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yarış Direktörü Bülent Cevdet Durdu ise, yarışmaya 35 takımın katılacağını vurguladı.



Daylı köyü yeni otogar mevkisindeki parkurda yapılacak yarışmalara herkesi davet ettiklerini anlatan Durdu, şöyle devam etti:



"Özel tasarlanmış 35 off-road aracının kıyasıya mücadele edeceği parkur, seyir keyfi yüksek olacak şekilde büyük bir özenle hazırlandı. Boyabat halkının heyecana doyacağı ve hafta sonunun dolu dolu geçeceği bir yarış olacaktır. İlk gün yarışları yeni otogar mevkisinde yapılacak. İkinci gün ise Şehit Ömeroğlu Mustafa etabında gerçekleştirilecek. Hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen ve hem eğlenip hem de büyük bir heyecana şahit olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu yarışları izlemeye davet ediyorum."



Tanıtım toplantısının ardından off-road sporcuları, kısa bir gösteri yaptı.