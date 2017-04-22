Sinop'ta Nükleer Santral Protestosu

SİNOP Nükleer Karşıtı Platformu tarafından düzenlenen ve yurdun dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarıın temsilcilerinin de katıldığı 'Çernobil nükleer felaketinin 31'inci yılı' etkinliğinde nükleer santraller protesto edildi.



Sinop'ta yaklaşık 500 kişinin yer aldığı 'Çernobil nükleer felaketinin 31'inci yılı' etkinliğinde nükleer santraller protesto edildi. Eski otogar mevkisinde toplanan grup, taşıdıkları 'Nükleere inat yaşasın hayat', 'Yaşamı yok eden enerjilere hayır' yazılı dövizlerle slogan atarak Tuzcular Caddesi'nden İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Alana, oluşturulan polis arama noktalarından alınan grup, bir süre müzik eşliğinde halay çekti, slogan attı.



Nükleer Karşıtı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Tertip Komitesi Başkanı Murat Şahin, dünyada gelişme ve büyüme düzeyinde bulunan hiçbir ülkenin artık nükleer santrallere kendi ülkelerinde izin vermediğini, 26 Nisah 1986'daki Çernobil faciasının üzerinden 31 yıl, 11 mart 2011'deki Fukuşima kazasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini ifade etti.



Nükleer santrale izin vermenin insana ve doğaya yapılan en büyük haksızlık olduğunu dile etiren Murat Şahin, "Dünyadaki gelişmiş ülkeler neden kendi topraklarında nükleer santrali yapmıyorlar? Bu ülkeler kendi topraklarındaki nükleer santralleri kapatmaya çalışırken, bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler hala bunları ithal etmek için çaba sarf ediyor. Artık Türkiye'nin nükleer santraller konusunda iç muhasebe yapma zamanı gelmiştir. Sadece rant elde edebilmek için ülkenin kaderi ile oynanmamalıdır. Bizler buna izin vermeyeceğiz" dedi. - Sinop