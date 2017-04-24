Sinop'ta Nisan Ayında Kar Sürprizi

Sinop'un Boyabat ilçesi Bürnük köyünde Nisan ayında kar sürprizi yaşandı.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bugünlerde Sinop'ta yüksek kısımlar beyaza büründü.



Sinop'un Boyabat ilçesi Bürnük köyünde yağan kar, vatandaşları şaşkına döndürse de bir yandan da memnun etti.



Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar da karın altında özçekim yaptı. - SİNOP