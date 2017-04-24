Sinop'ta Miniklerin Güreş Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce organize edilen 12-13 yaş Minik Erkekler Bölgesel Grekoromen Güreş grup müsabakaları Sinop'ta başladı.



85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda yapılan ve iki gün sürecek olan grup müsabakalarına 8 ilden 150 sporcu katılıyor.



Turnuva başhakemi Ruhi Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların eş zamanlı olarak Sinop'un da içerisinde yer aldığı 4 ilde yapıldığını söyledi.



Koçer, gruplarda ilk 8'e giren sporcuların mayıs ayında Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklarını da sözlerine ekledi.