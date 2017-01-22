Sinop'ta Masa Tensi Grup Müsabakaları Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016- 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Sinop'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi grup müsabakaları sona erdi.



Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen 10 farklı ilden 80 sporcunun katıldığı ve iki gün süren müsabakalar sonucunda kız ve erkek gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar Çorum'da yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.



Müsabakalarda dereceye giren takımlara başarı belgesi ve madalya verildi.