Sinop'ta Masa Tensi Grup Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016- 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi grup müsabakaları Sinop'ta başladı.



Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara ilgili AA muhabirine açıklama yapan Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, söz konusu müsabakaların iki gün süreceğini söyledi.



Müsabakalara 10 farklı ilden 80 sporcunun katıldığını ifade eden Açıkbaş, şöyle konuştu:



"Burada amacımız, Türkiye'nin her karış toprağındaki yetenekli sporcularımızı ortaya çıkartmak. Daha sonra ise bu sporcularımızı uluslararası düzeyde yapılacak olan müsabakalara göndererek ülkemizi başarıyla temsil etmelerini sağlamak. Sinop olarak, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz."