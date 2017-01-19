Sinop'ta Korkutan Yangın

Sinop'ta bir evin 2. katında tost makinesini besleyen çoklu seyyar kablodan çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, Sinop merkeze bağlı Gelincik Mahallesi araç muayene istasyonu yanında bulunan evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Haşim Taban ve eşi Bedriye Taban yemek yiyecekleri sırada tost makinesinin bağlı olduğu çoklu seyyar kablo yangına sebep oldu. Dumanı gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip kısa sürede söndürmeyi başardı. Dumandan zehirlenen ev sahipleri 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında evde maddi zarar meydana geldi. - SİNOP