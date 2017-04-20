Sinop'ta Kazada Ölen Genç Toprağa Verildi
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Uzungürgen köyünde toprağa verildi.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Uzungürgen köyünde toprağa verildi.
Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Bekir Daş(31), dün 18.00 sıralarında İlahiyat Fakültesi önünde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Bekir Daş, bugün öğle namazına müteakiben Uzungürgen köyü, Köle Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Bekir Daş için dua okudu. - SİNOP