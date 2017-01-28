Sinop'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 146 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Sahil kesiminde etkili olan kar nedeniyle merkezde 12, Ayancık ilçesinde 71, Erfelek'te 42, Türkeli'de 15, Boyabat'ta 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Köy yollarının açılması için kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.
Sinop'ta Kar Yağışı
Sinop'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 146 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Sinop'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 146 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.