Sinop'ta Kar Yağışı

Sinop'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 146 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Sinop'ta Kar Yağışı

Sinop'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 146 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Sahil kesiminde etkili olan kar nedeniyle merkezde 12, Ayancık ilçesinde 71, Erfelek'te 42, Türkeli'de 15, Boyabat'ta 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Köy yollarının açılması için kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.

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Türkeli, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Sinop, Kar