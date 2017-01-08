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Sinop'ta Kar Yağışı

Sinop'ta Kar Yağışı

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sinop'ta Kar Yağışı

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkeli ve Ayancık ilçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışı, iki ilçe arasındaki ulaşımda da zaman zaman aksamalara yol açıyor. Birçok aracın yolda kaldığı Türkeli-Ayancık karayolunda, Karayolları ekipleri özellikle Büyükdüz mevkisinin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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