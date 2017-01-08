Sinop'ta Kar Yağışı

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkeli ve Ayancık ilçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştı.



Kar yağışı, iki ilçe arasındaki ulaşımda da zaman zaman aksamalara yol açıyor. Birçok aracın yolda kaldığı Türkeli-Ayancık karayolunda, Karayolları ekipleri özellikle Büyükdüz mevkisinin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.