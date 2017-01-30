Sinop'ta Kafe Çatısında Korkutan Yangın

SİNOP'ta bir kafenin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar oluştu.



Sinop merkez Meydan Kapı Mahallesi Denizciler Yolu Sokak'ta bir kafenin çatısında yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Tavan ve içerideki malzemelerin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının yan binalara sıçramaması zararı önledi. Soruşturma sürüyor.



- Sinop