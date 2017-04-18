Sinop'ta Kaçak İçki ve Silah Operasyonu

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 61 şişe sahte bandrollü içki ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Çorum'dan Sinop'a kaçak içki getirileceği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Saraydüzü ilçesi Yenice köyü mevkisinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.



Aramada piyasaya sürülmeye hazır 61 şişe sahte bandrollü içki ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili araçta bulunan C.D, A.Ç. ve Ö.K. gözaltına alındı.