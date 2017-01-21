Sinop'ta İşkur Çalışmaları

İŞKUR Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, 2016 yılı çalışmalarını başarıyla tamamlayarak hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.



Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içerisinde yapılan faaliyetler çerçevesinde kurumlarına aktarılan kaynakların kullanımında azami özen gösterildiğini belirtti.



Mesleği olmayanların meslekli hale getirilmesi başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Çalışır, şöyle konuştu:



"2016 yılı içerisinde toplam 9 bin 99 kişi kuruma başvuru yapmış olup bunların yüzde 34'den fazlası aktif iş gücü programlarımızdan yararlandırılmıştır. Eğitim planı gereği düzenlediğimiz kurslardan ise toplam 3 bin 97 katılımcı faydalandı. 303 vatandaşımıza da işsizlik sigortası ödemesi yapıldı."