Sinop'ta İntihar Girişiminde Bulunan Genç, Ağır Yaralandı

SİNOP'ta bunalıma giren 33 yaşındaki A.Ş., 3'ncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.Ş. ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
Olay dün akşam Sinop'un Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren A.Ş. oturduğu 5 katlı binanın 3'ncü kattaki dairesinde balkona çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.Ş. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Ş., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Sinop
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SİNOP'ta bunalıma giren 33 yaşındaki A.Ş., 3'ncü kattan kendini boşluğa bıraktı.
SİNOP'ta bunalıma giren 33 yaşındaki A.Ş., 3'ncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.Ş. ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.