Sinop'ta, Genç Çiftçi Projesi Başvurusu Çağrısı

Sinop Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şahin Değirmen, Genç Çiftçi Projesi başvurularının 7 Nisan'da başlayacağını ve 27 Nisan'da sona ereceğini söyledi.



Değirmen, düzenlediği basın toplantısında, Genç Çiftçi Projesi başvuruları hakkında bilgiler verdi.



Başvurularda, özellikle 41 yaşından gün almamış vatandaşların kendisinin ve eşinin çalışmıyor olmasının dikkate alındığını ifade eden Değirmen, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıl proje kapsamında vatandaşlarımıza yaklaşık 600 büyükbaş, bin 80 küçükbaş ve bin adet de kovan dağıtımı yapıldı. Bu yıl bunun üzerinde bir rakama ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bakanlığımız tarafından 2017 yılı için proje başvuruları tekrar alınmaya başlandı. İnşallah arkadaşlarımız kendine özgü projeler ortaya koyar ve hazırlarlar. Özellikle bayanlarımız hazırlayacakları projelerle daha avantajlı olacak."



Ekonomik yatırımların desteklenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Değirmen, "Bu proje sermayesi olan kişinin yeni istihdam alanları oluşturmasına yönelik bir çalışma. Genç Çiftçi Projesi ise sıfırdan, hiçbir dayanağı olmayan kişilerin devlet vasıtasıyla elinden tutup kendi işinin sahibi olacağı bir konuma taşıma projesi. Her iki projenin ortak özelliği ağırlıklı olarak kırsal kesimde uygulanarak istihdam oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.