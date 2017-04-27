Sinop'ta Fetö'den 14 Gözaltı, 10 Açığa Alma
Sinop’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında “ByLock” kullandığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 14 kişi cep telefonlarında FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Son FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ayrıca Sinop il genelinde 10 polis açığa alındı. - SİNOP