Sinop'ta Fetö'den 14 Gözaltı, 10 Açığa Alma

Sinop’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında “ByLock” kullandığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta Fetö'den 14 Gözaltı, 10 Açığa Alma

Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 14 kişi cep telefonlarında FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Son FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ayrıca Sinop il genelinde 10 polis açığa alındı. - SİNOP

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Cep Telefon, Polis, Sinop, Terör, Yapı, Operasyon, Paralel Devlet Yapılanması, PDY, kriptolu haberleşme programı