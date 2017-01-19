Sinop'ta Evde Çıkan Yangın Korkuttu

SİNOP'ta bir evde, tost makinesinin fişinin takılı olduğu prizden çıkan alevler yangına neden oldu. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde bir evin 2. katında çıkan yangın çıktı. Tost makinesinin fişinin takılı olduğu elektrik prizinden çıktığı belirtilen yangında alevler bir anda yükseldi. Bedriye ve Haşim Taban çifti, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen Taban çifti, 112 ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında hasar meydana geldi. Soruşturma sürüyor. - Sinop