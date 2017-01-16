Sinop'ta Evde Çıkan Yangın Korkuttu

SİNOP'ta bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.



Sinop Meydan Kapı Mahallesi Aslan Sokak'ta, sahipleri il dışında olduğu belirtilen evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Komşuların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sinop