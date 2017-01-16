Sinop'ta Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Atatürk Mahallesi Mercanlar Caddesi'nde Coşkun Açan'a (78) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangında ev sahibi Coşkun Açan olay yerinde yaşamını yitirdi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen ablası Berrin Açan (82) ise dışarı çıkmayı başardı.



Berrin Açan sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırılırken kardeşinin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.