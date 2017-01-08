Sinop'ta Eğitime Kar Engeli

Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi.



Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde kamuda görevli hamileler ile engelliler yarın idari izinli sayılacak.