Sinop'ta Deniz Küreği Faaliyetleri

Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Antrenörü Erol Öz, 1 Nisan'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılacak bahar kupası yarışlarının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüp olarak bünyelerinde kız ve erkek kategorilerinde toplam 40 lisanslı sporcu bulundurduklarını dile getirdi.



Haftada iki gün karada, iki gün ise denizde antrenmanlarını devam ettirdiklerini ifade eden Öz, şöyle konuştu:



"Yılın ilk yarışı olan ve 1 Nisan'da yapılacak bahar kupası yarışları için hazırlanıyoruz. Daha sonra ise Sapanca'da yarışmalar olacak. Bizim bu yarışmalardaki asıl hedefimiz sporcularımızın derece yapmaları. Çünkü söz konusu yarışmalarda aldıkları ek puanlar üniversite giriş sınavlarında kendilerine bir avantaj sağlıyor. Geçen sene aldıkları ek puanlar sayesinde üç sporcumuz istedikleri üniversitelere gidebildiler. Yine bu sene de hedefimiz bu olacak."