Sinop'ta Çipli Kimlik Kartı Başvuruları

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, çipli kimlik kartı başvurularının devam ettiğini söyledi.



Hızarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın başlamasından bu yana 165 kişinin çipli kimlik kartı başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.



Sistemin henüz yeni olduğunu ve bu nedenlerle bazı sorunların yaşanmasının normal karşılanması gerektiğini ifade eden Hızarcıoğlu, "Bunun en büyük etkenlerinden birisi yaşlılarda parmak izi alırken derilerinin yıpranmış olması. Bu, zaman açısından büyük bir kayıp oluyor. Burada tüm parmaklar denenip yine olumsuz veri alınırsa bu kez avuç içi izi alınıyor. Dolayısıyla müracaat kabul edilmiş oluyor. Şu ana kadar da 165 vatandaşımızın başvurusu alındı."diye konuştu.