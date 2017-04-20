Sinop'ta "Bir Usta, Bin Usta Projesi" Başladı

Sinop'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Anadolu Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle "Model Gemi Yapımı" kursu açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Bir Usta, Bin Usta Projesi" kapsamında açılan kursta, kursiyerlere el yapımı tekne maketi yapımı konusunda eğitimler verilecek.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, açılışta yaptığı konuşmada, projenin, Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan mesleklere ilgiyi artırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmayı hedeflediğini söyledi.



El yapımı tekne maketi yapımının 1940'lı yıllarda başladığını vurgulayan Göz, şöyle konuştu:



"Sinop, turistik bir kent ve doğal bir limanı olması nedeniyle o dönemlerde gelen yerli ve yabancı turistlere satarak bir sektör oluşmuş ve bu sektör günümüze kadar da gelmiştir. Ancak meslek unutulmaya yüz tutunca biz de bakanlığımızca bununla ilgili çalışmalar başlattık ve 'Model Gemi Yapımı' kursu açtık. Bu kursta bakanlığımız tarafından tescilli ve eğitimci olarak görevlendirilen Sinop'ta model gemi yapan Doğan Ülgen adlı arkadaşımızla, bu geleneği gelecek kuşaklara aktarması noktasında öğretici olarak işbirliği yaptık. Kurs bitiminde katılımcılara sertifika vereceğiz."



Açılışa, Vali Yardımcısı Adem Ergül, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya ve kursiyerler katıldı.