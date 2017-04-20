Sinop'ta "Bir Usta Bin Usta" model gemi kursu



SİNOP - Sinop'ta "Bir Usta Bin Usta" isimli "Model Gemi Yapımı" kursu açıldı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde başlayan ve 12 kursiyerin katıldığı Model Gemi Yapımı kursunun açılışı gerçekleştirildi. Birçok aşamadan geçen ve büyük emek harcanan kotra yapımının unutulmaya yüz tutmaması için kurs düzenlendi.

Kursun açılış konuşmasını yapan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalattin Kaya, "Ben aslında kursiyerimize bir şeyler söylemek istiyorum. Sinop'un asıl özlemi gerçekten denizlerde yüzen gemileri yapmaktır ama sizler bu özlemi Sinop Cezaevinde mahkum hayatı yaşayanların el emeğiyle yaptıkları ve Sinop'a sektör olarak bıraktıkları bu işlemi yapmaktasınız. Gemi yapımcılığında sizlere en çok tavsiye edebileceğim şey, bu maketi yaparken ruhlarınızı vermenizdir" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz ise Sinop'un kültürel anlamda çok zengin bir il olduğunu vurgulayarak, "Kotra yapımı, tabii ki bu kurs Sinop'a has, Sinop'un el emeği göz nuru şekliyle üretilen ve ustalarımızın yanlarında çırak bulmaya zorlandıkları unutulmaya yüz turmuş olan mesleklerden bir tanesi. Bu kurs sadece kurs olmakla kalmıyor, neticede unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü gelecek nesillere aktarma açısından da önemlidir diye düşünüyorum. Bu kurstan mezun olacak kursiyerlerimiz sadece bu mesleği öğrenmekle kalmayacak, ayrıca bir meslek edinmiş olacak" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurs açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Adem Ergül, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz ve Doğan Ülgen tarafından kesildi.

Davetliler kotra yapım aşamalarını deneme ve inceleme fırsatı buldular.