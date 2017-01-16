Sinop'ta Bilardo Seçmeleri

Sinop'ta yıldızlar 8 top pool kategorisinde il birinciliği seçmeleri yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel bir bilardo salonunda yapılan seçmelere 24 sporcu katıldı.



Seçmelerin ardından üç sporcu Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Sinop'u temsil etme hakkı kazandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, katılacakları şampiyonada başarılar diledi.