Sinop'ta Bilardo Aday Hakemliği Kursu Açıldı

Sinop'ta bilardo aday hakemlik kursu açıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle açılan kursa 35 aday hakem katlıyor.



Türkiye Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan, açılışta yaptığı konuşmada, Sinop'ta böyle bir kursun açılmasının önemli olduğunu söyledi.



Kursun beş gün süreceğini ifade eden Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlimizde hakem sayımızda azalma olduğundan aday hakem kursu açıldı. Bu kurs sayesinde bilardo sporuna yeni hakemler kazandırıp, bilardo sporunun daha yaygınlaşması, profesyonelce yapılması ve müsabaka sayını artırmak asıl amacımız. Bilardo aday hakemlik kursunun açılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze federasyonum adına teşekkür ediyorum."