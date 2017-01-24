Sinop'ta Bebek Jimnastiği Kursu Açıldı

Sinop'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla bebek jimnastiği kursu açıldı.



Jimnastik antrenörleri Mustafa Karaca ve Koşar Deveci tarafından verilen kursa 13 bebek ve aile bireyleri katılıyor.



Antrenör Mustafa Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kursta ailelerin bebekleriyle birlikte spor yapma imkanı bulduklarını söyledi.



Kursun genel amacının ebeveyn çocuk iletişimini sağlamak olduğunu anlatan Karaca, şöyle konuştu:



"Günümüzde Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu eğitim, ders esnasında uzman eğitmenin kontrolünde çocuk ve anne babanın bir arada eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Günde 45 dakika ila 1 saat arasında değişen süresi ile ders ortamından daha çok oyun niteliği taşıyan uygulamalarda çocuklar eğlenirken ebeveynler de eğitmenden aldıkları talimatlarla çocuklarına egzersiz yaptırıyor. Üç ana bölümden oluşan egzersizlerde başlangıçta grup halinde ısınma sonrasında ise iletişim denemeleri, serbest zaman ve parkur zamanı ile devam ediyor. Her ders farklı eklem gurubuna yönelik çalışma uygulamasıyla sona eriyor."



Karaca, kursa 3 yaşından büyük bebeklerin katılamadığını kaydetti.