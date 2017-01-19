Boyabat'tın Gökceağaç Sakız köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.
Boyabat ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gökceağaç Sakızı köyünde, içinde 7 kişinin yasadığı Turgut Taşdemir'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı yangına Hanönü ve Boyabat İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında ev ve ahır tamamen yandı.
Sinop'ta Ahşap Ev Yandı
Boyabat'tın Gökceağaç Sakız köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.
Boyabat'tın Gökceağaç Sakız köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.
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