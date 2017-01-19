Sinop'ta Ahşap Ev Yandı

Boyabat'tın Gökceağaç Sakız köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Sinop'ta Ahşap Ev Yandı

Boyabat'tın Gökceağaç Sakız köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Boyabat ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gökceağaç Sakızı köyünde, içinde 7 kişinin yasadığı Turgut Taşdemir'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı yangına Hanönü ve Boyabat İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında ev ve ahır tamamen yandı.

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