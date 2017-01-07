Sinop'ta 47 Bin 876 Kişi Kütüphane Hizmetinden Yararlandı

Sinop Doktor Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, geçen yıl 47 bin 876 kişinin kütüphane hizmetinden yararlandığını söyledi.



Akarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerine kayıtlı 66 bin 612 kitap bulunduğunu dile getirdi.



6 bin 422 üyelerinin bulunduğunu ve bunların çoğunluğunun kız çocukları ve yetişkinlerden oluştuğunu ifade eden Akarslan, şöyle konuştu:



"Kütüphanede verdiğimiz hizmetlerin çoğundan vatandaşlarımız haberdar değiller. Biz bunu artık fark ettirmek, farkına vardırmak istiyoruz. Bu manada Sinopluları kütüphanemize davet ediyor ve bekliyoruz. Kütüphanemiz kitap koleksiyonu bakımından oldukça zengin. Her yıl 5 binin üzerinde yeni kitap ve yeni yayın geliyor. 289 adet süreli yayınımız var. 5 ulusal gazete ve 2 yerel gazete olmak üzere okuyucularımıza Sinop halkına en iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız ücretsiz internet hizmetinden de yararlanabilirler. 11 bin üzerinde çocuklara yönelik kitaplarımız mevcut. Okul öncesi bölümümüz var. Aileler burada çocuklarıyla zaman geçirebilirler."