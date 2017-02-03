Sinop'ta 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen Alaaddin Ş.(33), saat 23.00 sıralarında Tuzcular Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Alaaddin Ş., 112 sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şentürk buradan Samsun'a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Sinop'ta 3'üncü Kattan Atlayan Şahıs Ağır Yaralandı
Sinop’ta 3’üncü kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs ağır yaralandı.
Sinop'ta 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs ağır yaralandı.